Teodor Brates, fost redactor-sef adjunct al programului Actualitati din TVR, s-a prezentat miercuri la Parchetul General, pentru a fi audiat in dosarul Revolutiei.



Teodor Brates este cel care a coordonat, in perioada 22 - 24 decembrie 1989, transmisia Revolutiei din studiourile TVR.



In acest dosar, Ion Iliescu a fost pus marti sub acuzare pentru infractiuni contra umanitatii, fiind vizate fapte comise in intervalul 27 - 31 decembrie 1989.



Iliescu este acuzat ca a acceptat si oficializat masuri cu caracter militar, dintre care unele au avut "un evident caracter…