Teo Trandafir, răspuns care îți dă fiori: „Eu mă gândesc în fiecare zi…” Teo Trandafir a dat televiziunea pe Radio, se declara fericita cu noul sau job, dar ramane la fel de modesta și cu picioarele pe pamant. Intrebata intr-un interviu cum va petrece sarbatorile și care sunt tradițiile care nu lipsesc de la masa de Craciun, vedeta a raspuns: Nu mi-am facut planuri. Eu ma gandesc in fiecare zi daca maine voi mai fi pe pamantul asta. In principiu, il voi petrece cu prietenii și ma voi bucura de fiecare clipa. Ce cadou și-ar dori? Pe langa succesul profesional. Nu i-am scris Moșului, dar mi-am spus mie ca mi-ar placea o pereche de caști wireless, a raspuns Teo. Craciunul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

