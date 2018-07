Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane și-au pierdut viețile și alte aproape 200 au fost ranite in urma incendiilor apocaliptice din Grecia, iar acum ies la iveala poveștile sfașietoare ale celor ce au pierit. Un exemplu in acest sens este cazul unui barbat care și-a prezis moartea.

- Jurnalistul Oreste Teodorescu a fost audiat luni dimineata, timp de o ora, la DIICOT Ploiesti. Acesta a afirmat ca nu are nicio legatura cu dosarul de trafic de droguri in care a fost audiat ca martor si a anuntat ca va da in judecata publicatiile si jurnalistii care au scris ca s-a drogat.Vezi…

- Cel care se afla la volanul Volskwagen-ului Golf care a intrat pe contrasens in accidentul in urma caruia au murit fostul prefect Ilie Mitea și patronul de la Naf Naf, a postat fotografii cu mașinile distruse. “Cu regret va anunț ca am facut accident. Așa arata Golful meu și așa arata Fordul. In Ford…

- Moartea Mariei Butaciu a indoliat lumea muzicii populare. Indragita artista s-a stins din viața luni seara (11 iunie), la varsta de 78 de ani, dupa ce a stat in coma o luna și jumatate, in urma unui accident vascular. Colegii ei de breasla o plang și sunt șocați de trecerea ei in neființa. Sofia Vicoveanca…

- Cristina Țopescu a marturisit ca are sentimente contradictorii in aceste zile. Este inca macinata de moartea tatalui ei, dar pe de alta parte se bucura de victoria Simonei Halep de la Roland Garros. Cristina Țopescu a scris un comentariu pe pagina sa de pe o rețea de socializare in care vorbește deschis…

- Realizatorul de televiziune Cristina Topescu a scris un mesaj de sustinere pentru tatal sau, comentatorul sportiv Cristian Topescu, care trece prin clipe grele la spital."Tatal meu lupta, este un luptator. Toata viata am auzit de la el, de cate ori aveam vreo desnadejde: viata e o lupta, deci…

- Aceste seminte pot vindeca boli autoimune, precum artrita, psoriazisul, astmul, alergiile si rinitele. Scade trigliceridele, tensiunea, nivelul de colesterol, reduce simptomele eczemelor, acneei, bronsitei, penumoniei, gastritei, ulcerelor, bolilor de ficat, oboselei cronice si cancerului. Despre…

- Anamaria Prodan incearca sa treaca cu bine peste drama care i s-a intamplat in urma cu putin timp, dupa ce si-a pierdut mama mult iubita. Anamaria Prodan este o femeie puternica si hotarata, dar aceasta pierdere este una ingrozitor de mare, iar impresara ii duce lipsa mamei sale.