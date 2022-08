Una dintre cele mai iubite moderatoare de televiziune, Teo Trandafir, anunța schimbari mari la Kanal D. Intr-un interviu exclusiv pentru Impact.ro, Teo a vorbit despre noul format al emisiunii și despre noua ora de difuzare. Vedeta a mai spus ca „Au fost niste schimbari”, dar surprizele vor fi una, dupa alta. Teo Trandafir revine la […] The post Teo Trandafir, despre noua emisiune. Ce se intampla la Kanal D: „Au fost niste schimbari” (Exclusiv) appeared first on IMPACT .