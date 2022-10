Stiri pe aceeasi tema

Un șofer ucrainean, aflat la volanul unei autoutilitare, a lovit doi pietoni pe o șosea din județul Neamț. O femeie a murit in urma impactului violent, iar un barbat a ajuns la spital, anunța mediafax.

- Un accident rutier s-a produs duminica seara in localitatea Secuienii Noi, comuna Secuieni, la intersectia E85 cu DJ 158, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa, potrivit Agerpres.Accidentul s-a produs intre un autocamion, in care se afla doar conducatorul auto, un autoturism, in care…

- Patru persoane, intre care doi copii, au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa un accident intre o mașina și o cisterna, petrecut in noaptea de duminica spre luni in intersecția E 85 cu un drum județean din Neamț. Potrivit ISU Neamț, accidentul a avut loc in jurul orei 22.00 in localitatea Secuienii…

Procurorii constanteni au trimis in judecata 12 persoane acuzate ca au obligat, in ultimii ani, mai multe femei sa se prostitueze in diferite localitati din tara si din strainatate, folosind metoda "Loverboy", anunța news.ro.

- O femeie in varsta de 47 ani a fost grav ranita in urma unui accident rutier care s-a produs, luni, pe drumul judetean DJ 201 C, in localitatea Tamaseni din judetul Neamt, potrivit Agerpres.Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Georgiana Puscasu, a declarat ca victima se afla la volanul unui autoturism…

Manastirea Pantocrator din Teleorman și-a serbat vineri hramul de vara, sarbatoarea Sfintei Mironosițe Maria Magdalena. Cu aceasta ocazie, au fost aduse la așezamantul monahal moaștele Sfantului Paisie de la Neamț.

Motivul pentru care Andreea Marin și Teo Trandafir au ajuns intr-o ancheta DIICOT! In aceste zile, procurorii DIICOT au pe rol un dosar de inșelaciune, in care sunt implicați patru frați din Neamț. Partea inedita a acestei anchete este apariția unor nume celebre. In comunicatul emis s-a aflat și motivul…

Mijlocasul Raheem Sterling a postat, miercuri, pe retelele sociale, un filmulet prin care isi ia adio de la fanii echipei Manchester City.