Stiri pe aceeasi tema

- Șerban Copoț (38 de ani) este un familist convins. Artistul și omul de televiziune a dezvaluit in mediul online ca a devenit tata pentru a treia oara! Șerban Copoț a devenit tata pentru a treia oara! „Sunt copleșit de emoție” „Gata! La ora 07:40, iubita mea soție a adus pe lume o fetița sanatoasa și…

- Tatal Ramonei Badescu (51 de ani), Cristel Badescu (89 de ani), s-a stins din viața. Barbatul fusese recent infectat cu noul coronavirus. Tatal Ramonei Badescu a murit: „Cuvintele nu pot exprima durerea imensa pe care o lasa in urma lui” „Ieri dimineața s-a stins tata. Cuvintele nu pot exprima durerea…

- Marți seara, in cadrul emisiunii de la Kanal D „40 de intrebari cu Denise Rifai”, Teo Trandafir s-a aflat fața in fața cu o serie de intrebari la care a oferit raspunsuri despre viața sa personala și profesionala. Prezentatoarea tv a scos la iveala amanunte interesante despre casniciile ei.Unul dintre…

- In vara anului trecut, artista Andreea Antonescu (38 de ani) confirma ca s-a separat de soțul ei, omul de afaceri Traian Spak (38 de ani). Fostul cuplu a fost casatorit timp de aproape 9 ani și are o fiica, Sienna, in varsta de 9 ani. Artista Andreea Antonescu vrea sa-și refaca viața De curand, intr-un…

- Andreea Marin a facut senzație luna trecuta la Gala UCIN,cand a aparut alaturi de fiica ei, Violeta și baiatul lui Ștefan Banica Jr,Radu. Prezentatoarea tv a marturisit ca are o relație foarte buna cu baiatulfostului soț, iar legatura dintre fiica ei și acesta este stransa. „Pentru noi e... normalitate.…

- Andreea Mantea va avea propriul reality-show "Trairi alaturi de Andreea Mantea", care va incepe din 5 octombrie si se va difuza in fiecare luni, de la ora 23:00. Va fi, practic, o emisiune in care telespectatorii vor urmari viața Andreei Mantea zi de zi. Fanii vor putea urmari situațiile zilnice…

- Prezentatoarea de televiziune Andreea Mantea (34 de ani) este o femeie implinita. Vedeta TV are o cariera de succes și un fiu absolut adorabil, David, in varsta de 5 ani. Dupa aproape doi ani locuiți in Turcia, Andreea a renunțat la proiectul Puterea Dragostei, format difuzat de Kanal D, pentru a revenit…