Stiri pe aceeasi tema

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro l-au surprins pe Andrei Duban cand se afla alaturi de soția lui și fiul Armin. Cei trei se aflau la o terasa din zona de nord a Capitalei, ieșind sa se relaxeze.

- Cristiano Ronaldo și Lionel Messi sunt la apus de cariera, dar nu exista rivalitate mai mare in istoria fotbalului decat cea dintre cele doua staruri. Plecat in Arabia Saudita, CRF7 a avut un discurs fara precedent despre marele sau rival. Ce a putut sa spuna despre campionul mondial. Messi și Ronaldo.…

- Mihai Petre este atent la sanatate și se pare ca este atent la detalii. De curand, celebrul dansator a fost surprins de paparazzii Spynews.ro in mijlocul zilei, pe strazile Capitalei. Daca de obicei era vazut alaturi de soția lui, Elwira, de aceasta data, Mihai Petre a fost surprins singur.

- Avem dovada clara a faptului ca Mihai Raiț este sprijin pentru soția lui. Spunem asta pentru ca paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare și de senzație. Iata cum a fost filmat celebrul actor și ce imagini senzaționale…

- Traiește din plin visul american, cu o viața perfecta și un soț milionar ce i-a daruit o familie fumoasa. Fosta mondena de Dorobanți facea furori in lumea buna a Capitalei in urma cu cinci ani, dar a ales sa plece dincolo de ocean unde și-a gasit jumatatea, iar apoi a devenit mama. In urma cu cațiva…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro l-au surprins pe fostul primar al Capitalei, Adriean Videanu. Acesta nu a fost singur, ci alaturi de un prieten cu care a zabovit mai multe minute intr-un cartier de lux.

- Un vechi proverb spune ca graba strica treaba, lucru care se aplica și in cazul lui Jorge. Artistul a fost surprins intr-un moment de neatenție pe strazile Capitalei, atunci cand se afla la volanul mașinii sale.

- Atunci cand sunt cu mama lor, copiii fac tot ce iși doresc. Noi avem dovada clara a faptului ca frumoasa Claudia Patrașcanu ii lasa in orice loc pe baieții ei și nu este deranjata de nimic din ce aceștia fac. Spunem toate astea pentru ca paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din…