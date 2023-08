Stiri pe aceeasi tema

- Teo Trandafir a primit vești proaste, in dupa-amiaza zilei de marți, 29 august. Vedeta a fost anunțata de oficialii de la Kanal D ca emisiunea sa a fost oprita. Afla in randurile de mai jos ce informații se știu pana la acest moment. Care a fost reacția prezentatoarei de televiziune. Emisiunea lui Teo…

- Producția turceasca are premiera pe 30 august, de la 20:00, la Kanal D. Serialul a fost difuzat in peste 20 de țari și are recorduri impresionante, inclusiv cea mai rapida vanzare și cea mai buna performanța a genului in anul 2022.

- Un nou sezon “Dimineata pe doi cu Greeg si Cernat” incepe la Kanal D2. Postul TV vine cu noutati in materie de seriale. Radu Andrei Tudor continua sa aduca cele mai relevante informatii la NEWSTIME, de luni pana vineri, de la 20:00. Iata mai jos grila de toamna Kanal D.Un nou sezon “Dimineata pe doi…

- Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, spune ca s-a gandit sa-l numeasca pe fostul Procuror General interimar, Dumitru Robu, in funcția de adjunct al sau. „Au fost timpuri cand ma gandeam la el, ca la candidat. Nu am discutat cu dumnealui aceasta opțiune”, a declarat Dragalin in cadrul emisiunii…

- Nou ministru al Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a dezvaluit o serie din prevederile noii legi a salarizarii, care in prezent se afla in discuție cu Banca Mondiala pentru a pregati simulari de impact. „Avem deja pregatit proiectul de lege . Trei variante de anexe in cazul profesorilor, dar și pe intreaga…

- Teo Trandafir, prezentatoarea emisiunii „Teo Show", difuzata luni și marți, de la ora 23:00, la Kanal D, a fost invitata in emisiunea „Dimineața pe doi cu Greeg și Cernat", matinalul difuzat simultan la Radio Impuls și Kanal D2. Ea le-a povestit prezentatorilor Greeg și Cosmin Cernat un moment inedit…

- Matinalul lui Teo Trandafir devine …night show. De luni, ”Teo Show”, emisiunea popularei prezentatoare sufera o noua modificare in grila Kanal D, va deveni emisiune de seara. Dupa 20 de ani de emisiuni de zi (de luni pana vineri), in vara lui 2022, emisiunea lui Teo Trandafir a fost bagata forțat in…

- Stephan Pelger va fi incinerat. Conform declarațiilor facute de Tania Budi, prietena foarte buna cu designerul, mama lui, care e internata intr-un azil din Germania, a luat aceasta decizie. Stephan Pelger a murit la 44 de ani, pe 8 iunie. In diferitele lui apariții la TV, creatorul de moda anunțase…