Stiri pe aceeasi tema

- Pentru corecta informare a opiniei publice cu privire la posibilitatea de modificare a Planului Național de Redresare și Reziliența al Romaniei, urmare a dialogului cu reprezentanții Comisiei Europene, MIPE, in calitate de coordonator național, vine cu urmatoarele precizari:Data de 30 aprilie 2023 a…

- Statul paralel, ce ar conduce din umbra Romania, nu a inclus foști politicieni dar a creat grupari politice noi, cum sunt USR sau M10, gruparea Monicai Macovei. Declarațiile au fost facute de Elena Udrea intr-un interviu acordat din spatele gratiilor. Fostul ministru susține ca, pana in 2015, din statul…

- Accident de tren la Galați, unde o locomotiva a intrat intr-un tren de calatori. Potrivit primelor informații, sunt cel puțin 4 victime, dintre care una a intrat in stop cardiorespirator.Conform imaginilor difuzate de Romania TV, un vagon al trenului este distrus complet in zona in care a fost lovit…

- Cristian Tudor Popescu și-a facut publica opinia pe tema canalului Bistroe și, de asemenea, analizeaza „muniția politica electorala trasa de partide” pe aceasta tema. El a reacționat dupa intarzierile de partea ucraineana a aprobarii pentru masuratorile canalului. Reacția sa vine dupa ce, in ziua…

- "Am discutat astazi cu președintele Ilham Aliyev despre trei proiecte energetice majore. Primul a vizat contractul de achiziție a 1 miliard de metri cubi de gaze, contract ce se va derula din aprilie, timp de un an de zile. Am propus ca, prin acest contract, sa ajutam și Republica Moldova, iar președintele…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a scris pe o rețea de socializare, la un an de la inceputul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, ca romanii nu se vor lasa descurajati ”de niste criminali condusi de idealuri gresite”. ”Noi, romanii, vom sta mereu alaturi de toate natiunile democratice carora le pasa…

- Ambasadorul Rusiei la Bucuresti spune ca au fost interpretate gresit declaratiile lui Serghei Lavrov despre interviul acordat de Maia Sandu in POLITICO: „Occidentul vrea ca Moldova sa urmeze exemplul Ucrainei. Care este soarta Ucrainei, o puteti vedea” Fii la curent cu cele mai noi stiri.…