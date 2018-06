Stiri pe aceeasi tema

- „Vrei sa fii milionar?”, cel mai popular quiz show de Prime Time din istoria televiziunii, revine in grila de toamna Kanal D, avand-o la pupitrul de prezentator pe Teo Trandafir, cea mai iubita si apreciata vedeta din Romania. Suspansul, tensiunea permanenta ce deriva din modul de realizare a formatului…

- Kanal D se pregatește pentru noul sezon Vrei sa fii milionar, iar emisiunea va fi prezentata de Teo Tradafir. Este prima data cand show-ul va avea, in Romania, o prezentatoare - pana acum, gazda emisiunii era Virgil Ianțu.

