- Cu MWC 2022 si CES 2022 deja consumate, urmatorul mare eveniment tech al anului 2022 este IFA 2022. Honor se anunta printre primii expozanti care trimit teasere cu privire la lansarile de acolo si ne promit chiar prezentarea unui lineup complet nou de dispozitive pe 2 septembrie 2022. Honor a avut stand…

- Show-ul Stand-Up Revolution, care vine din acest weekend, de la 20:00, la Antena 1 in porție dubla, trece intr-o noua etapa. Dupa ce aseara telespectatorii au urmarit ultima ediție a audițiilor, in care fiecare dintre cei patru jurați, Teo, Vio, Costel și Dan Badea, și-a completat ultimul loc din echipa,…

- In cele patru ședințe de tranzacționare ale saptamanii trecute leul a avut o evoluție apreciativa fața de euro, in timp ce mișcarile celorlalte valute principale au fost mult mai ample. Cursul euro a scazut de la 4,9438 lei, la inceputul intervalului, la 4,9411 lei, in ședința de joi, care reprezinta…

- Mentenanta pentru elicopterele Black Hawk va fi efectuata la Romaero Foto arhiva Capabilitatea de mentenanta pentru elicopterele Black Hawk urmeaza a fi realizata la Romaero, împreuna cu Lockheed Martin si Aerostar, a afirmat, miercuri, Florin Spataru, ministrul Economiei, dupa ceremonia de…

- WRS a impresionat in semifinala Eurovision. Romania, calificata in Marea Finala de sambata! Numarul 13 este unul cu noroc pentru WRS. Reprezentantul Romaniei a impresionat seara trecuta in Semifinala 2 Eurovision 2022. Așadar, țara noastra s-a calificat in Marea Finala de sambata. Intrat in concurs…

- "Este important pentru ca dupa 6 ani jumatate sa nu ai o decizie a cauzei izbucnirii incendiului era cumplit. Pedepsele sunt cele care sunt. Mergem mai departe. Pentru mulți dintre noi inseamna un moment de liniște, de respiro. Urmeaza sa continuam, sa vedem cine s-a opus transferului in strainatate…

- Romania intra azi in semifinala Eurovision 2022. Cum s-a pregatit WRS! Romania concureaza astazi in semifinala Eurovision 2022. Show-ul va fi transmis Live pe TVR, de la Torino, incepand cu ora 22:00. WRS ne reprezinta anul acesta țara cu piesa Llamame. Are numarul de concurs 13. Tanarul artist a bifat…

- Il Volo este una dintre trupele invitate sa cante in a doua semifinala a Eurovision 2022, joi, 12 mai. In aceeasi seara, artistul Andrei Ursu, alias wrs, va reprezentanta Romania cu piesa „Llamame” si va concura alaturi de alte 17 tari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…