Tentativa la omor in Oltina. Procurorii anunta finalul anchetei Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata a patru persoane din localitatea Oltina, judetul Constanta, banuite de tentativa la omor. La momentul mediatizarii cauzei, magistratii au aratat ca din probatoriul administrat pana in prezent a rezultat, ca stare de fapt prezumtiva, ca, pe fondul unei situatii conflictuale si al consumului de bauturi alcoolice, la data de 22 august 2020, in jurul orelor 22.00, in cursul unei altercatii ce s a prod ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

