​Tentativa la omor in Constanta! Un barbat a fost arestat

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au decis, ieri, 11 august 2021, arestarea preventiva a unui barbat din localitatea Cumpana, judetul Constanta. Oficial Solutia pe scurt: inch. In temeiul art. 226 alin. 1 si 2 raportat la art. 223 alin. 2 si art. 202 alin. 1 si 3, toate din Codul de procedura penala,…

- Un barbat a fost arestat de Judecatoria Radauți pentru viol in forma continuata, in urma propunerii formulate de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Radauți, sub acuzații infioratoare, fiind acuzat ca și-a violat fiica timp de patru ani de zile, de cand aceasta avea 9 ani.In aceasta faza…

- Barbatul de 29 de ani care a violat o tanara la Corbu, județul Constanța, și l-a ucis pe tatal acesteia , dupa ce a intrat in casa peste ei, a fost arestat preventiv sambata, 3 iulie, pentru 30 de zile! Masura a fost luata de Tribunalul Constanța, informeaza portalul Replica . Individul, care a fost…

- Un suspect de uciderea unui barbat si violarea fetei acestuia, dupa ce a patruns in casa lor din localitatea Corbu, in noaptea de joi spre vineri, este audiat in prezent, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. "In urma activitatilor desfasurate, (...), la acest moment,…

- Un barbat a fost ucis, iar fiica acestuia a fost violata de un barbat care a intrat in locuinta lor din comuna constanteana Corbu in cursul noptii de joi spre vineri, dupa care a fugit. Potrivit reprezentantilor Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, fapta a avut loc intr-o locuinta…

- Caz REVOLTATOR in Alba: Un barbat suspectat ca ar fi VIOLAT un minor, ARESTAT preventiv In cursul zilei de luni 28 iunie, un barbat a fost reținut și apoi arestat preventiv la propunerea procurorilor de la parchetul de pe langa Judecatoria Blaj, fiind cercetat pentru viol. „La data de 28.06.2021 procurorul…

- Judecatorii au trimis ieri un tanar din Parva dupa gratii, pentru 30 de zile. Acesta este arestat preventiv pentru braconaj și tentativa de omor. Ieri, 28 iunie, Tribunalul Bistrița-Nasaud a dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile a unui barbat de 29 de ani, din Parva. Acesta e cercetat pentru…

- Zilele trecute, Tribunalul Constanta a admis actiunea formulata de catre avocatul soferului ndash; inculpat si, pe cale de consecinta, a desfiintat hotararea Judecatoriei Medgidia prin care s a dispus inceperea judecatii cauzei. Prin rechizitoriul nr. 1 P 2021 al Parchetului de pe langa Judecatoria…