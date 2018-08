Stiri pe aceeasi tema

- Realitatea TV citeaza surse care sustin ca o firma de avocatura din Londra a fost contactata de grupul hotelier Hilton pentru a obtine lamuriri de la Liviu Dragnea in legatura cu presupusa tentativa de asasinat.

- Conducerea rețelei hoteliere Hilton face demersuri printr-o casa de avocatura din Londra, pentru a obține lamuriri de la Liviu Dragnea în legatura cu presupusa tentativa de asasinat, care ar fi avut loc la Athenee Palace.

- "In solicitarea catre Procurorul General Augustin Lazar, USR a solicitat informatii despre existenta unor plangeri din care sa rezulte atentatul asupra presedintelui PSD; confirmarea sau infirmarea existentei unui dosar din care sa rezulte atentatul asupra presedintelui PSD, Liviu Dragnea; clarificari…

- Declaratiile lui Liviu Dragnea privind tentativa de asasinat de la adresa sa a declansat un val de ironii pe internet. Pe pagina de Facebook a hotelului Athenee Palace Hilton, acolo unde cei patru straini ar fi fost cazati, potrivit afirmatiilor liderului PSD, s-a facut mișto inca de marți seara.

- Pagina de Facebook a hotelului Athenee Palace a fost bombardata de mesaje din partea internauților dupa ce Liviu Dragnea a declarat, marți, ca a existat o tentativa de asasinat la adresa sa, iar cei patru asasini au fost cazați la hotelul menționat mai sus. Liviu Dragnea a declarat, la prima apariție publica…

- Declaratiile facute de presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, cu privire la tentativa de asasinat la adresa sa incep sa afecteze imaginea brandului hotelier Hilton, pe a carui pagina de Facebook curg recomandarile negative. Dragnea a afirmat ca in aprilie 2017 era sa fie ucis, la comanda unui…

- "Liviu Dragnea se crede Ceausescu. Asa cum pe Ceausescu au vrut sa il indeparteze 'agenturili straine', lui Dragnea i-a pus ochi rai 'un om foarte celebru in lume'. Scenariul se repeta... Deja s-a creat o monstruoasa coalitie a celebritatilor mondiale pentru debarcarea sau chiar eliminarea fizica…

- Liviu Dragnea a declarat la Antena 3 s-a incercat asasinarea sa. Liderul PSD nu a dorit sa ofere foarte multe informații, dar a precizat ca patru indivizi straini au ajuns in Romania și chiar au ajuns in preajma sa. „Am avut anul trecut o tentativa in aprilie. Nu vreau sa povestesc pentru…