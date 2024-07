Tentativă de tâlhărie la o sală de jocuri de noroc din Sebeș: Un tânăr de 17 ani din Șugag, REȚINUT de polițiști Tentativa de talharie la o sala de jocuri de noroc din Sebeș: Un tanar de 17 ani din Șugag, REȚINUT de polițiști Tentativa de talharie la o sala de jocuri de noroc din Sebeș: Un tanar de 17 ani din Șugag, REȚINUT de polițiști Un tanar de 17 ani din Șugag, a fost reținut de polițiștii din Sebeș pentru tentativa de talharie calificata. Acesta a intrat intr-o sala de jocuri de noroc din Sebeș și i-a solicitat […] Tentativa de talharie la o sala de jocuri de noroc din Sebeș: Un tanar de 17 ani din Șugag, REȚINUT de polițiști Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

