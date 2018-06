Stiri pe aceeasi tema

- TRAGIC… In urma cu putin timp, Politia si Ambulanta SMURD au fost solicitate in zona garii din Vaslui, unde, in apropierea caii ferate, a fost descoperita o persoana, in stare de inconstienta. Echipajul medical a constatat in scurt timp ca persoana in cauza este decedata, prezentand o rana la nivelul…

- Ieri, mai mulți polițiști, pompieri, cadre medicale și un negociator de la IPJ au fost mobilizați la o locuința din comuna Sapoca, acolo unde un barbat amenința ca se va sinucide. Localnicul se urcase pe o scara, iși pusese un laț de gat și amenința ca se va spanzura. Mai tarziu, dupa ce a fost imobilizat…

- Mai mulți polițiști, pompieri, cadre medicale și un negociator de la IPJ sunt mobilizați la locuința unui barbat din comuna Sapoca, sat Valea Puțului, care amenința ca se va sinucide. Localnicul s-a retras intr-o magazie a gospodariei, și-a pus un laț de gat, a urcat pe o scara și amenința ca se va…

- Accident duminica dimineața in partea de sud a orașului Bacau. Poliția, Pompierii și Ambulanța au intervenit pe Calea Republicii pentru a salva viața a doua persoane. Una dintre victime a ramas incarcerata intre fiarele contorsionate și fost nevoie... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, in accidentul rutier au fost implicate doua masini. "ISU Timis a fost solicitat sa intervina la un accident rutier, pe centura Lugoj, intre doua autovehicule, cinci persoane fiind implicate. Toate persoanele necesita ingrijiri medicale.…

- Serviciul Unic pentru Apelurile de Urgenta 112 va fi activ incepand cu joi, 29 martie. Astazi, angajații institutiei au verificat daca sistemul functioneaza fara probleme. Victoria Mitrofan este unul din cei peste 30 de operatori.

- 9.35 Din cauza fumului dens, șapte persoane au fost evacuate din imobil. Trei victime primesc ingrijiri medicale. O persoana este inconștienta! 9.18 Pompierii militari intervin la aceasta ora la un incendiu izbucnit, intr-o garsoniera de la etajul I al unui bloc situat in cartierul Noua, pe strada Brazilor.…