Tentativă de sinucidere la metrou. Cum a fost evitată targedia O tentativa de sinucidere a avut loc in aceasta dimineața la stația de metrou Izvor. Mecanicul de tren a reușit insa sa evite tragedia. Calatorul a fost scos in siguranța din calea de rulare, potrivit unui comunicat al Metrorex. Circulația trenurilor de metrou a suferit mici intarzieri. Conform procedurilor care se aplica in astfel de situații, a fost necesara intervenția organelor competente, evenimentul fiind cercetat de Poliție, relateaza Mediafax. Circulația a fost reluata, precizeaza Metrorex. The post Tentativa de sinucidere la metrou. Cum a fost evitata targedia appeared first on Puterea.ro… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

