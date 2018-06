Tentativă de sinucidere în Capitală. O femeie a vrut să se arunce de la fereastra apartamentului. VIDEO Tentativa de sinucidere in Capitala. O femeie a incercat, vineri, sa se arunce de la fereastra apartamentului sau, aflat la etajul 4 al blocului in care locuiește. O echipa formata din pompieri ai Detașamentului Special de Salvatori și ofițeri negociatori ai Poliției Capitalei au incheiat cu succes intervenția, reușind salvarea femeii. Ușa de acces in The post Tentativa de sinucidere in Capitala. O femeie a vrut sa se arunce de la fereastra apartamentului. VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru 500 de turisti straini veniti la Bucuresti anul trecut, vacanta s-a incheiat cat se poate de prost, la politie. Imediat ce au pus piciorul in tara noastra, au fost jefuiti, talhariti, batuti, sau inselati. Datele Politiei Capitalei arata ca o data la 3 zile, un turist strain cade victima unei…

- Festivalul International de Film Bucuresti, aflat la cea dea XIV editie, isi deschide portile in perioada 11-16 iunie, in Capitala, unde va avea si o sectiune dedicata Centenarului. Bucharest International Film Festival este organizat cu sprijinul Primariei Capitalei, prin ARCUB. In cadrul festivalului…

- Jandarmeria Romana spune ca jandarmii sunt pregatiti cu un numar suficient de forte astfel incat sa poata asigura siguranta oamenilor la cele 14 evenimente publice care vor avea loc astazi in Capitala, intre care mitingul PSD din Piata Victoriei la care sunt asteptate cateva sute de mii de persoane,…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a semnat contractul pentru cele 400 de autobuze, anunța Zf.ro. Pana la finalul acestui an vor fi aduse in Bucuresti primele 100, iar pana la sfarsitul anului 2019, vor ajunge si celelalte 300 de unitati. “Una dintre principalele masuri pentru deblocarea…

- Taximetristii din Capitala vor sa iși faca singuri dreptate și protesteaza din nou. De aceasta data, protestul are loc, marți, la Gara de Nord, anunța Antena 3. Taximetriștii vor sa-i alunge din zona Garii de Nord pe cei care fac piraterie si nu folosesc aparatul de taxat in timpul curselor. In aceste…

- Petrecerea de Ziua Copilului s-a mutat dintr-o gradinița din Capitala direct la spital. Mai mulți copii din București din sectorul 3 au ajuns pe mana medicilor dupa ce au prezentat simptome ale toxiinfecției alimentare. “La data de 01.06.2018, la ora 00.10, Sectia 11 Politie a fost sesizata prin Sistem…

- Pompierii clujeni au fosst solicitați, joi, pentru a interveni în cazul unei persoane care voia sa se arunge de pe un bloc din Cluj-Napoca.”Plutonierul adjutant Szekernyes Szilard a fost solicitat sa intervina, alaturi de echipajul care îl coordona, în cazul…

- Incepand de duminica, 18 martie, pana pe 22 martie, in intreaga tara vor fi precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare, au avertizat meteorologii. Potrivit specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), temperaturile vor cobori din nou pana la limita inghețului și se intorc…