- Alexander Nikulin, un judecator de la Curtea Suprema a autoproclamatei Republici Populare Donetk (DNR), e in stare critica la spital dupa ce a fost ranit de gloante, vineri, in orașul ucrainean Vuhlehirsk, relateaza Novaya Gazeta , care citeaza un anunț al autoritaților proruse. „In seara de 4 noiembrie…

- Regiunea transnistreana este afectata de reducerea volumelor de gaze naturale de catre Gazprom, iar efectele vor fi atit economice cit și financiare. O spune vicepremierul pentru Reintegrare, Oleg Serebrian, potrivit caruia daca Gazprom ar sista complet livrarile de gaz, centrala de la Cuciurgan mai…

- Șefului Serviciului de Informații și Securitate calmeaza spiritele și spune ca situația in regiunea transnistreana este una stabila, in prezent dialogul dintre maluri fiind asigurat prin intermediul Biroului de Reintegrare. Totuși, potrivit șefului SIS vigilența autoritaților este una maxima, in condițiile…

- In perioada 29-30 august curent, in cele 5 din totalul celor 8 instituții de invațamint moldovenești ce au incheiate contracte de locațiune a unor cladiri din regiunea transnistreana, au fost desfașurate inspecții comune. Inspecții au avut loc la Gimnaziul Roghi, Gimnaziul Corjova din raionul Dubasari…

- Fostul director al Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Esaulenco, a fost angajat in funcția de ambasador cu misiuni speciale la Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene. Informația a fost confirmata de purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe și Integrarii Europene,…

- Informația momentului despre razboiul din Ucraina. S-a aflat ce planuri are Rusia, dar și cat vor mai dura acestea. Fostul presedinte Dmitri Medvedev, acum vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat ca Moscova nu va renunta la campania sa militara din Ucraina, chiar daca Kievul…

- Expertul in domeniul energetic, Sergiu Tofilat, a declarat in cadrul unei emisiuni de la Vocea Basarabiei ca, daca Gazprom-ul sisteaza livrarile de gaze naturale pentru Republica Moldova, regiunea transnistreana se va confrunta cu o criza umanitara de proporții, transmite Observatorul.md . „Putin nu…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a acuzat luni serviciile secrete ale Ucrainei ca au ucis-o pe Darya Dugina, fiica unui ultranaționalist rus, intr-un atac cu mașina-bomba in apropiere de Moscova, pe care președintele Vladimir Putin l-a numit „crud”. Rusia a acuzat luni Ucraina ca a orchestrat…