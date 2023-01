Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Indiei Narendra Modi nu va organiza in acest an un summit anual cu Vladimir Putin, din cauza amenințarilor voalate ale acestuia de a folosi arme nucleare in razboiul din Ucraina, potrivit unor surse citate de Bloomberg , scrie Reuters . In luna septembrie, Modi și Putin s-au intalnit in marja…

- Ungaria nu va permite convocarea Comisiei Ucraina-NATO pina cind autoritațile de la Kiev nu vor restabili drepturile etnicilor maghiari din Transcarpatia. Declarația este facuta marți de catre șeful Ministerului de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, participind la o intilnire a șefilor agențiilor…

- Ambasadorul Chinei in Regatul Unit, Zheng Zeguang, a fost convocat la sediul Ministerului britanic de Externe, dupa arestarea unui jurnalist de la BBC, Edward Lawrence, care acoperea manifestatiile din China impotriva politicii ”zero covid” a regimului lui Xi Jinping, la Shanghai, anunta marti surse…

- China se opune cu fermitate generalizarii concepției privind securitatea naționala și oprimarii companiilor chineze, a declarat Mao Ning, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, ca reacție la ordinul emis de guvernul Marii Britanii care vizeaza interzicerea folosirii camerelor video…

- Contrar opiniei președintelui american Joe Biden, China nu se indeparteaza de Rusia. Cuvintele șefului Casei Albe privind distanțarea Beijingului de Moscova au fost respinse de reprezentantul oficial al Ministerului chinez de Externe, Zhang Lijun, cuvintele sale sint citate de TASS. "China și Rusia…

- Autoritațile de la Beijing se așteapta ca prima vizita a cancelarului german, Olaf Scholz, in China, sa aiba succes, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe, Zhao Lijian. Acesta a precizat ca in calitate de parteneri strategici in toate domeniile, schimburile și cooperarea bilaterale,…

- In conferința de presa regulata susținuta marți, purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe din China, Zhao Lijian a spus ca „transmitem felicitari calduroase lansarii cu succes a modulului-laborator Mengtian. Aceasta nu este doar o piatra de hotar in dezvoltarea programului spațial cu echipaj…

- Serviciile secrete germane au avertizat oamenii de știința germani sa fie atenți la contactele cu omologii lor chinezi. In acest context, Beijingul solicita Germaniei sa trateze relațiile cu China in mod obiectiv și rațional și sa nu mai raspandeasca așa-numita ”amenințare a spionajului chinezesc”,…