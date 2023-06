Tentativă de omor! Un bărbat a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost bătut crunt, iar 2 persoane au fost arestate Un barbat a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost batut crunt de mai multe persoane, in localitatea Maguri, aparținatoare municipiului Lugoj. Conflictul a inceput in Lugoj, vineri seara, intre un barbat, agent de paza la o sala de jocuri, și mai multe persoane din Maguri. Dupa o prima repriza de agresiuni in fața salii de jocuri, scandalul a continuat la Maguri, unde a avut loc o bataie generala in urma careia un barbat a fost lovit in zona capului cu obiecte din lemn și a ajuns in stare grava la spital. Conflictul a fost aplanat doar dupa intervenția polițiștilor… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

