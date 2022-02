O tentativa de omor este investigata de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Hunedoara. O fata de 19 ani a fost aruncata de la etaj, in orașul Calan din județul Hunedoara. Conform primelor indicii, autorul faptei este un tanar de 19 ani care este chiar concubinul victimei. Fata a cazut de la etajul trei al blocului. Ea a fost transportata la spital și este in stare stabila. Se pare ca intre cei doi tineri a avut loc o cearta in urma careia barbatul a devenit violent. El este acum cercetat pentru tentativa de omor. The post Tentativa de omor. O fata de 19 ani a fost aruncata de la etaj appeared…