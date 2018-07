Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 18 iulie, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Cluj, impreuna cu politisti din Dej si cu luptatori de actiuni speciale, au derulat o actiune pe raza localitatii Ciubanca, comuna Recea Cristur, in scopul depistarii unor persoane cautate. Astfel, in jurul orei 06.00, politistii…

- Un adolescent in varsta de 16 a murit, luni, dupa ce a fost lovit de o masina in timp ce se afla intr-o parcare impreuna cu tatal sau. Accidentul a fost provocat de un barbat de 84 de ani, deoarece a pierdut controlul volanului.

- Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, luni, intr-un accident provocat de un barbat de 84 de ani, care a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un refugiu de pe DN 2, la iesirea din Harsova, judetul Constanta, lovind o masina oprita, langa care se aflau copilul si tatal sau.

- Saptamana aceasta a fost clarificata situatia in 269 de cazuri de persoane disparute sau pe numele carora existau mandate emise de instantele de judecata. Totodata, zeci de urmariti penal au fost prinsi de politistii din cadrul Directiei de Investigatii Criminale a Politiei Romane. In perioada 15 ndash;…

- Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se obseva cu omul intra in banca avand o cagula pe fata si amentinta angajatii cu un pistol cu capse. Interesant este ca in tot acest timp o femeie pare indiferenta la tot ce se intampla langa ea. Cu o stapanire de sine incredibila, clienta bancii…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj au deschis un dosar penal pentru tentativa de omor in cazul subofiterului de la ISU Cluj ranit dupa ce o cutie lasata langa masina sa a explodat. Subofiterul a suferit un traumatism cranio-facial si este internat la UPU.Surse medicale au declarat…

- S-a dat alarma seara trecuta, in jurul orei 19.00! Politistii hunedoreni au fost sesizati prin 112 despre faptul ca un barbat in varsta de 84 de ani a plecat dis de dimineata pe un deal din apropierea localitatii Aninoasa pentru a culege bureți de padure si nu a mai revenit acasa. In urma sesizarii,…