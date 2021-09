Tentativă de omor la un cămin de copii. Doi copii au ajuns la neurochirurgie, din cauza abuzurilor Doi tineri de la centrul de copii ”Floare de Colț” din Targoviște au fost condamnați de Tribunalul Dambovița la masura privativa de libertate. Ei au fost gasiți vinovați de tentativa de omor, rele tratamente aplicate minorului, loviri și alte violențe și talharie calificata. Victimele celor doi au fost colegi din același camin de copii, o fata și un baiat. Ei au fost abuzați și maltratați , pana au ajuns internați la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din București, la secția de Neurochirurgie. In același dosar, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Dambovița, in subordinea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

