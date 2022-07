Tentativă de omor la Iași: Un bătrân i-a dat fiului său cu toporul în cap, pentru că îl suspecta de incest cu propria mamă Un barbat de 80 de ani din Iași a fost condamnat pentru tentativa de omor, dupa ce și-a lovit fiul cu o bardița in cap, acuzandu-l de relații intime cu propria mama. Femeia ii este soție batranului de 60 de ani. Un batran a fost condamnat la 5 ani de inchisoare pentru tentativa de omor impotriva unui membru al familiei de catre Tribunalul Iași, dupa ce, in ianuarie 2022, și-a lovit de trei ori fiul cu o bardița in cap, acuzandu-l ca are relații intime cu mama lui, soția de care este alaturi de peste șase decenii. Sentința nu este definitiva. Barbatul agresat dormea cand tatal sau i-a dat cu toporul… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Angelin Florea se va duce la pușcarie dupa ce a fost pedepsit de judecatori pentru furturi in centrul Iașului. Intrebat de magistrați despre motivul faptelor sale ilegale, acesta a oferit un motiv halucinant: barbatul ar fi furat din cauza supararii ca l-a parasit soția. Un individ a fost condamnat…

- Fiul Lui Ioan Andone nu a avut o construcție atletica nici inainte de casatorie, dar cei aproape patru ani de casnicie par sa-l fi facut sa se ”implineasca” și mai mult. Motivul ar putea avea legatura cu grija pe care i-o poarta soția lui. Priviți in ce ipostaze i-au surprins paparazzii SpyNews.ro!

- Un politist, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, care a impuscat mortal un barbat in timpul unei misiuni, in anul 2018, a fost condamnat, joi, la doi ani de inchisoare cu suspendare, informeaza Agerpres. „Condamna pe inculpatul Vizitiu Mihai, la pedeapsa de doi ani inchisoare,…

- Astazi este cea mai speciala zi pentru Roxana Dobre și pentru marele manelist Florin Salam! Cei doi și-au unit destinele intr-un cadru de vis, la malul Marii Negre. Cu toate acestea, frumoasa bruneta a incalcat o tradiție extrem de veche, chiar in ziua nunții sale. Iata despre ce este vorba!

- La 42 de ani, Laurențiu Lica este un exemplu de devotament pentru volei, sport pe care il practica de trei decenii. Voleiul craiovean și-a adaugat in palmares in acest an o noua medalie de bronz, dar acest lucru nu ar fi fost posibil fara aportul celui mai bun jucator al sau, Laurențiu Lica. La 42 de…

- Un bebeluș de trei luni a murit sambata in blocul lovit de rachete rusești in Odesa. Mama și bunica ei au fost ucise și ele in atacul in care au murit 8 oameni și 18 au fost raniți, relateaza site-ul saptamanalului ucrainean Novoe Vremya. Printre victimele atacului rus cu racheta din 23 aprilie asupra…

- Vicepreședintele Gazprombank a fost gasit fara suflare in propria locuința. O dubla crima a avut loc, la Moscova, iar cei implicați au fost el, soția și fiica acestuia. Vladislav Avaev le-a impușcat pe cele doua, iar ulterior s-a sinucis.