- Agresorul, care s-a exprimat in araba in timpul acțiunii, a incercat sa injunghie un barbat și apoi o mama insoțita de cei doi copii ai sai. Sambata, in jurul orei 17.00, un barbat inarmat cu un cuțit a incercat sa injunghie un trecator pe bulevardul Colmar din cartierul Meinau, in Strasbourg, Franța.…

- O femeie din Capitala a fost salvata de un politist, dupa ce a incercat sa se sinucida, aruncandu se in raul Dambovita.Incidentul care se putea transforma intr o tragedie, a fost postat pe contul de Facebook al Ministerului Afacerilor Interne.Iata postarea de pe pagina de Fcaebook a MAI: El este Cosmin.El…

Un barbat a fost prins in flagrant delict in noaptea de miercuri spre joi pe o strada din Sectorul 3 al Capitalei dupa ce a inșelat o batrana cu 5.600 de lei prin metoda Accidentul.

Un barbat de 62 de ani care a condus beat si a accidentat o femeie, pe o trecere de pietoni din Sectorul 3 al Capitalei, a fost plasat sub control judiciar. Dupa producerea accidentului, soferul a fugit, fiind gasit ulterior de politisti, potrivit news.ro.

- Un barbat in varsta de 38 de ani, care a incercat sa calmeze un individ care fusese refuzat cand se prezentase la un interviu pentru angajare ca bucatar intr-un restaurant din Suceava, a fost injunghiat, marți, in parcarea localului. Agresorul a fost reținut. Poliția municipiului Suceava a fost sesizata…

Un barbat in varsta de 43 de ani și o femeie de 37 de ani, au fost reținuți in flagrant intr-un troleibuz, de polițiștii Capitalei. Aceștia incercau sa sustraga bunuri de la calatori, transmite TV8 . Aceștia au deposedat victimele de telefon, portmoneu, mijloace financiare și carduri bancare.

- O actrița iubita de milioane de romani a avut o viața complicata in afara scenei. Pentru ca a iubit nespus actoria, inca din adolescența, a facut orice pentru a-și urma visul. A ajuns sa se remarce alaturi de mari actori romani, pe scena unor teatre precum Giulești și Bulandra. Dar pana la celebritate,…

- Un barbat in varsta de 38 ani, din raionul Rișcani, este invinuit de tentativa de omor. Acesta și-a atacat victima cu toporul. Cazul a avut loc in Chișinau, in luna august a acestui an, transmite Nordews . In timp ce se afla in curtea casei din sectorul Telecentru al Capitalei, fiind in stare de ebrietate…