Tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump, in Pennsylvania! Fostul presedinte american a fost atins de un glont la urechea dreapta, in timp ce un alt participant și-a pierdut viața. Agentii de la Serviciile Secrete au ucis atacatorul. Atacatorul a tras de pe un acoperis Atacatorul s-a pozitionat pe un acoperis din apropiere, la circa […]