Douazeci si cinci de persoane au fost arestate in cadrul unor raiduri in Germania, fiind suspectate ca au complotat pentru rasturnarea guvernului. Forțele speciale de poliție au luat cu asalt apartamentele suspecților, au executat 25 de mandate de arestare și au inceput masuri ample de percheziție. 25 de persoane arestat in urma unor raiduri Grupul […]