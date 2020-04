Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Ploiesti a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta dupa ce a fost atacat cu cutitul in plina strada de un tanar. Victima a fost injunghiata in zona gatului si se afla in stare grava la spital. Motivul atacului ar fi fost o datorie mai veche de cate sute de lei.

- Se intampla in Timișoara și se pare ca nimeni nu poate lua masuri. PNL Timiș, partid condus chiar de primarul Timișoarei, Nicolae Robu, distribuie pliante electorale in plina stare de urgența, cand deplasarea in oraș este interzisa. Tinerii liberali se folosesc de adeverințe pe care au bifat ca au…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, intra tare in plina stare de urgența. Marcel Vela e somat sa comunice public daca a fost stabilita o strategie de contracarare a fenomenului infractional pentru garantarea sigurantei persoanelor si a bunurilor. Asta dupa ce in Romania au revenit o mulțime de romani…

- In plina stare de urgenta, cand mai multe institutii publice sunt nevoite sa-si reduca cheltuielile, iar cetatenii doneaza bani pentru combaterea COVID-19, Guvernul a alocat 2,3 milioane de lei pentru reabilitarea Memorialului "Eternitate".

- Nicio schimbare in Timișoara. Acum trei zile, sesizam ca pe strazile din Timișoara, in plina stare de urgența, cu Poliția, Jandarmeria și Armata mobilizate pe strazi migranții ilegali se plimba relaxați pe strazi, cu ghiozdanele cu haine in spate. Oamenii legii nu ii vad, nici nu ii amendeaza și…

- Da, se intampla pe strazile din Timișoara, in plina stare de urgența, cand Poliția, Jandarmeria și Armata sunt peste tot. In vreme ce cetațenii au nevoie de declarații pe proprie raspundere ca sa mearga la magazin sau ca sa iși plimbe animalele de companie, restrangerea drepturilor nu ii vizeaza…

- In plina stare de urgenta din cauza pandemiei de COVID-19, Guvernul a decis sa aloce peste 157 de mii de lei pentru medalii. Mai exact, decorațiile vor fi confectionate cu ocazia implinirii a "75 de ani de la victoria in cel de-al Doilea Razboi Mondial".

Zeci de timișoreni care locuiesc pe strada Michelangelo din Timișoara sunt fara internet, telefonie și programe tv, de doua saptamani, dupa ce...