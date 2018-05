Tentativa de jaf in centrul Capitalei. Suspectul are 73 de ani

Caz iesit din comun, cel putin raportat la varsta suspectului intr-o tentativa de jaf, produsa in inima Capitalei, miercuri catre pranz. Un barbat in varsta de 73 de ani e acuzat ca, dupa ce a intrat intr-un magazin de bijuterii din zona Pietei Unirii si s-ar fi aratat interesat de un obiect din randul celor expuse […] Tentativa de jaf in centrul Capitalei. Suspectul are 73 de ani is a post from: Ziarul National