Stiri pe aceeasi tema

- O națiune nascuta din revolta fața de Biserica și Coroana, Franța a prețuit întotdeauna ireverența ca parte a identitații sale revoluționare. Iar cu acestea a venit și libertatea de a blasfemia, noteaza France24.Însa observatorii noteaza ca tradiția înradacinata de a râde…

- Ministerul apararii din Franta, ca reprezentant al guvernului de la Paris, a facut plangere penala impotriva unui ofiter francez de la o baza NATO din Italia, suspectat ca a transmis documente ultrasensibile serviciilor secrete ruse, informeaza AFP. Ministrul Florence Parly a confirmat…

- Muzeul Luvru din Paris a inregistrat o scadere a vizitatorilor de la 75% in iulie la 60% in august, in raport cu anul trecut. Aceste cifre, care iau in considerare rezervarile online pana la sfarsitul lui august, au fost conmunicate pentru AFP de managementul institutiei.

- Din cauza neplații datoriilor de peste 115 milioane de euro catre Agenția Spațiala Europeana (ESA), acumulate in ultimii aproape patru ani, Romania risca sa fie data in judecata și exclusa din organizație. Silvia Batorii, inginer de software la compania franceza Thales, explica pentru Libertatea ce…

- Guvernul Romaniei a aprobat, in ședința de miercuri, 19 august, modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografiei. Industria cinematografica și audiovizuala va putea beneficia, in curand, de sprijinul…

- Municipalitatea ieseana a anuntat ca a achizitionat 30 dintre cele mai moderne cosuri de gunoi stradale din lume, acestea avand GPS, capacitate de recunoastere a vandalilor, și posibilitatea de a dialoga cu utilizatorii.Primarul Mihai Chirica a declarat, miercuri, ca pubelele stradale sunt alimentate…

- "Toti indicatorii arata ca virusul circula din nou mai activ in regiune", se adauga in comunicatul care nu detaliaza zonele unde va fi obligatorie masca, inclusiv afara. Aceste zone ar urma sa fie detaliate separat si revizuite cu regularitate. Purtarea mastii va fi obligatorie pentru…

- Profesorul Adrain Streinu-Cercel, managerul Institutului National de Boli Infectioase "Matei Bals" din Capitala, susține ca noul coronavirus nu va disparea prea curand, iar acest lucru se datoreaza numarului de mutații pe care a inceput sa il dezvolte de la debutul sau și pana in prezent. "Acest virus…