- Autoritatile din Transnistria, regiune separatista din estul Republicii Moldova, au cerut joi seara ca ONU sa ancheteze o tentativa de asasinat imputata Kievului impotriva mai multor responsabili si despre care au spus ca a fost dejucata in cursul zilei, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Am dat deja…

- Șapte barbați au fost reținuți, fiind cercetați pentru tentativa de omor, in urma unui scandal produs in martie 2022 pe o strada din Constanța. Atunci, doi barbați au fost raniți.Polițiștii din Constanța au facut marți opt percheziții domiciliare in județul Constanța, intr-un dosar avand ca obiect…

- Unul din depozitele de constructii de pe bulevardul Aurel Vlaicu a devenit azi noapte o "atractie" pentru mai multe persoane care au intrat prin efractie in curtea acestuia, facand o taietura in gardul care imprejmuieste proprietatea. Alarma s a declansat in dispeceratul Zip Escort in jurul orei 1:30,…

- Echipele DRDP Constanta actioneaza permanent pe toate drumurile nationale din administrare, pentru a asigura circulatia rutiera in conditii de siguranta Cu toate acestea, in ciuda apelurilor adresate participantilor la trafic de a permite autoutilajelor de deszapezire sa actioneze, multi soferi indisciplinati…

- Decoratiuni ce par din bezea moale, un alb imaculat unde inainte abandonul, nepasarea si uitarea isi lasasera grosolan amprenta si, mai ales, durabilitate si inalta calitate ndash; acestea sunt atributele care acum definesc Cazinoul, aflat cu toata viteza inainte pe drumul spre renastere Nu mai este…

- Inspectoratul de Politie Judetean Satu Mare anunta ca in 14 ianuarie, in timp ce desfasurau activitati de combatere a nerespectarii regimului legal de viteza, politistii rutieri din Satu Mare au surprins un conducator auto care circula cu viteza de 138 de km/h, pe un sector de drum cu limita maxima…

- Cand achiziționezi o mașina electrica, autonomia acesteia este unul dintre cele mai importante criterii de selecție. Pentru a te putea bucura cu adevarat de fiecare calatorie, ai nevoie de un automobil cu o autonomie electrica suficient de mare incat sa iți permita sa ajungi fara griji la destinație.…

- Rețelele de socializare sunt impanzite in aceasta perioada de sfaturi și trucuri pentru a conduce inteligent și economic. Cel mai nou aparut sfat se numește „lovitura de frana” și a devenit viral foarte rapid.Cei care au descoperit-o și o aplica recomanda evitarea accelerarilor și franarilor bruște…