INCREDIBIL… Furt pe fața in comuna Banca, iar rezultatele alegerilor pot fi grav viciate. Nici pana la aceasta ora nu este pus pe site procesul verbal cu situația voturilor centralizate din comuna, pe site-ul AEP. Mai sunt doua comune din tot județul, unde, la fel, nu sunt publice aceste date, la Pogana și Ciocani. Sunata […] Articolul Tentativa de frauda electorala la numararea voturilor din comuna Banca. Candidatul PNL, Cristinel Stamatin, furat ca in codru de 185 de voturi (DOCUMENT) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .