Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit primelor investigatii, pasagerii BMW-ului, trei cetateni romani de 26, 39 si 52 de ani, se deplasau pe Deutzer Strasse, in Dusseldorf, miercuri seara. Un autoturism Mercedes s-a oprit in fata BMW-ului si un VW Golf in spatele acestuia. Apoi, persoane necunoscute au deschis usile BMW-ului si…

- Patru romani sunt acuzați in Germania ca au furat 662.630 de euro din bancomate, cele mai multe din Berlin. Furturile s-au petrecut in perioada octombrie 2018 - octombrie 2019, iar procesul in care sunt judecați cei patru a inceput pe data de 4 mai, la Curtea Regionala din Berlin,

- Se pare ca fermierii germani interpreteaza diferit regulile emise de guvernul federal german privind masurile de protectie pentru lucratorii sezonieri din Europa de sud-est. Ele ar fi valabile, in ochii unora, doar pentru muncitorii adusi in Germania dupa data de 2 aprilie, data la care Berlinul a anuntat…

- O cursa charter care are capacitate de 150 de locuri a decolat, joi, de pe Aeroportul Internațional Sibiu cu destinația Dusseldorf, Germania, anunța MEDIAFAX.Surse din cadrul Aeroportului Internațional Sibiu au declarat ca o situație similara cu cea petrecuta, joi, la Cluj-Napoca, a avut loc…