Tentativă de corupere în Găgăuzia. O femeie a primit 50 de euro pentru a vota un candidat independent la primărie Doua surori au raportat oamenilor legii ca li s-a propus bani pentru a vota pentru un candidat independent la functia de primar in Gagauzia, iar una dintre ele chiar a primit un plic in care se aflau 50 de euro. Politistii din autonomia gagauza au stabilit ca in activitatea de corupere sunt implicati o femeie si un barbat din Comrat. Pe numele acestora au fost intentate dosare penale, informeaza newsmaker.md. Potrivit Inspectoratului General al Politiei (IGP), angajatii Directiei de Politie UTA Gagauzia au fost sesizati de catre o femeie din sudul tarii despre faptul ca ei si surorii acesteia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

