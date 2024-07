Stiri pe aceeasi tema

- Spectatorul ucis sambata in atacul asupra lui Donald Trump la un miting de campanie din Pennsylvania „a murit pe loc” dupa ce a fost „impuscat in cap”, potrivit unui martor intervievat de NBC News, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Victima s-a aflat fix pe traiectoria impușcaturilor dintre tragator…

