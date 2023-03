Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost arestat pentru 30 de zile, dupa ce a intrat cu BMW -ul in doua persoane din Apahida, cu intenția de a le omori.Judecatorii de la Tribunalul Cluj au dispus arestarea lui Fodor Adam Damian, un barbat din Rascruci, care este acuzat de tentativa de omor și doua infracțiuni de distrugere.Fodor…

- Presa locala s-a mobilizat rapid cand politia din New York (NYPD) a raportat ca s-a confruntat luni spre orele pranzului cu refuzul de a se conforma din partea unui individ aflat la volanul unui camion de inchiriat care a lovit si rasturnat mai multi pietoni in Brooklyn, unul dintre cele cinci cartiere…

- Un barbat in varsta de 41 de ani, din Deva, care si-a agresat concubina in scara blocului in care locuia, precum si pe un insotitor al acesteia, a fost dat in urmarire nationala, dupa ce magistratii Judecatoriei Deva au emis, luni, un mandat de arestare preventiva in lipsa pe numele acestuia, a informat…

- Cei patru ocupanti ai masinii au supravietuit miraculos, dupa ce vehiculul a plonjat cel puțin 76 de metri sub soseaua pe care se afla si a cazut intr-o zona stancoasa de plaja, cunoscuta sub numele de Devil\"s Slide (Panta Dracului), la aproximativ 30 de kilometri sud de San Francisco.Accidentul s-a…

- Un accident mortal a avut loc azi-dimineața, in jurul orei 06:50, pe DN1N, pe centura Valcele – Apahida. Un barbat din Dej care a coborat dintr-o mașina a fost lovit de o autoutilitara. Conform IPJ Cluj, ”un conducator auto in varsta de 36 de ani, din Campia Turzii, care se deplasa cu o autoutilitara…

- Accident MORTAL in Cluj: Un barbat de 50 de ani spulberat de o autoutilitara in momentul in care s-a dat jos din mașina Un accident rutier mortal a avut loc miercuri dimineața in județul Cluj. Polițiștii au fost solicitați pentru a interveni la evenimentul produs pe DN1N, Centura Valcele – Apahida,…

- Marți dimineața, in jurul orei 06.50, polițiștii au fost solicitați pentru a interveni la un accident rutier, produs pe DN1N, Centura Valcele - Apahida, in urma caruia o persoana a decedat, anunța IPJ Cluj. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- O adolescenta de 18 ani din Baia Mare a fost rapita de un barbat chiar din fața garii. Martor la intreaga scena, șoferul unui microbuz a sunat la 112 și a pornit pe urmele mașinii in care fusese bagata cu forța femeia. Tanara coborase dintr-un microbuz de transport persoane, cand a fost bagata cu…