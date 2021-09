Stiri pe aceeasi tema

- Politia ucraineana a anuntat miercuri ca privilegiaza piste politice, in special o tentativa de ''destabilizare'' a tarii, dupa un atac esuat asupra consilierului prezidential Serghii Sefir, relateaza AFP. "Trei ipoteze principale" sunt studiate, a declarat seful politiei Igor Klimenko,…

- ”Sa ma salute pe mine tragând din padure cu focuri de arma spre mașina prietenului meu este un semn de slabiciune”, a reacționat președintele Ucrainei Volodimir Zelenski fața de tentativa de asasinat a carei ținta a fost principalul sau consilier Serhi Shefir. ”Cine…

- Principalul consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Serghii Sefir, a fost vizat de o tentativa de asasinat miercuri, în care barbati necunoscuti au deschis focul asupra masinii la bordul careia se afla, au anuntat autoritatile si politia, relateaza AFP ”Masina…

- Cancelarul german Angela Merkel a oferit duminica reasigurari Ucrainei ca nu va avea de suferit din cauza gazoductului rusesc Nord Stream 2, dar potrivit Kievului discutiile despre viitorul sau ca tara de tranzit au fost vagi, transmite Reuters, citat de news.ro In ultima sa vizita la Kiev…

- Statele Unite si Germania au anuntat ca au ajuns la un acord care permite finalizarea proiectului Nord Stream 2, controversatul gazoduct rusesc care urmeaza sa transporte gaze din Rusia pana in Germania, cu ocolirea Ucrainei. Criticii proiectului spun ca acesta submineaza securitatea energetica a Ucrainei…

- Problema aderarii la orice alianțe internaționale constituie dreptul exclusiv al Ucrainei, Moscova neputand decat sa explice Kievului care sunt consecințele unui astfel de pas pentru relațiile bilaterale, a declarat șeful adjunct al Administrației președintelui Rusiei, Dmitri Kozak, intr-un interviu…

- Seful serviciului britanic de contrainformatii si securitate interna MI5, Ken McCallum, le-a cerut miercuri cetatenilor britanici sa trateze amenintarea de spionaj provenind dinspre Rusia si China cu aceeasi vigilenta ca in cazul terorismului, avertizandu-i totodata ca spionii straini cauta sa fure…

- Marea Britanie a minimalizat joi incidentul petrecut in Marea Neagra in largul Peninsulei Crimeea in care Rusia a declarat ca a tras focuri de avertisment asupra unui distrugator britanic, relateaza Reuters. Astfel de exercitii de artilerie nu sunt deosebit de anormale, a declarat secretarul de stat…