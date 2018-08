Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat sambata seara ca s-a incercat asasinarea sa, acuzandu-l pe presedintele columbian Juan Manuel Santos ca se afla in spatele "atentatului" comis cu drone incarcate cu explozibili in timpul unei ceremonii militare, relateaza AFP si DPA, conform agerpres.ro. …

- Inflația in Venezuela in acest an va atinge recordul negativ reușit doar de Republica de la Weimar in anii ’20 și de Zimbabwe in urma cu zece ani, in condițiile in care guvernul continua sa inunde piața cu bani, ca raspuns la criza economica, avertizeaza FMI, potrivit Financial Times. Potrivit…

- Presedintele american Donald Trump si-a intrebat consilierii pe politica externa, in august 2017, despre posibilitatea invadarii Venezuelei, in timpul unei intalniri despre sanctiuni diplomatice pe care SUA urma sa le impuna guvernului autoritar de la Caracas, conform unui oficial al administratiei…

- Cel putin 17 persoane au murit intr-un club din Caracas sambata dimineata atunci cand a fost detonata o grenada cu gaz lacrimogen, conform lui Nestor Reverol, ministrul de Interne al Venezuelei, scrie Reuters conform News.ro . Peste 500 de persoane erau la o petrecere la clubul Los Cotorros in cartierul…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro, reales duminica intr-un scrutin foarte criticat de comunitatea internationala si in urma caruia Statele Unite au impus noi sanctiuni, le-a replicat expulzand doi dintre reprezentantii americani la Caracas cu cel mai inalt rang, relateaza AFP, conform news.ro.”L-am…

