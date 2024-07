Tentativa de asasinat ca modalitate de lucru!

Stiri pe aceeasi tema

- Tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump, in timpul unui miting de campanie din Pennsylvania. Barbatul care a incercat sa il ucida a fost identificat. Numele lui este Thomas Matthew Crooks, in varsta de 20 de ani, potrivit unei declaratii a FBI. „FBI l-a identificat pe Thomas Matthew Crooks, 20…

- Ca fost președinte și candidat republican la președinție, Donald Trump este protejat in primul rand de Secret Service. In timpul majoritații etapelor de campanie ale lui Trump, poliția locala ajuta Secret Service in securizarea locului.

- Sediul de campanie al președintelui american Joe Biden suspenda difuzarea anunțurilor de campanie in urma tentativei de asasinat asupra fostului lider american Donald Trump la un miting de sambata, a relatat Wall Street Journal, citand un oficial al sediului. Campania lui Biden "suspenda toate comunicarile…

- Barbatul care a incercat sa il ucida pe Donald Trump este Thomas Matthew Crooks, in varsta de 20 de ani, potrivit unei declaratii a FBI. El era inregistrat ca alegator al Partidului Republican, conform presei americane.

- Președintele SUA face un apel la incetarea violenței și cere reacții internaționale Președintele american Joe Biden a cerut incetarea violenței politice, dupa ce republicanul Donald Trump a fost impușcat in urechea dreapta, in timpul unui miting de sambata, iar campania lui Biden a suspendat orice comunicare…

- La un miting de campanie din Pennsylvania, Donald Trump a fost ranit la ureche. FBI spune ca a fost vorba de o tentativa de asasinat. Intre timp, atacatorul, un tanar in varsta de 20 de ani, a fost ucis de agenții serviciului secret.

- Principalul suspect din cazul tentativei de asasinat asupra lui Donald Trump a fost identificat ca fiind Thomas Matthew Crooks, in varsta de 20 de ani, potrivit unor surse. Crooks a fost poziționat pe acoperișul unei fabrici de producție la peste 130 de yarzi (120 de metri) distanța de scena de la Butler…

- BBC a intervievat un martor de la mitingul lui Donald Trump din Butler, statul Pennsylvania, unde un atacator a deschis focul cu o pușca, fiind ucis de agenții Secret Service.Potrivit Serviciului care se ocupa...