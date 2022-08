Serviciul de Securitate al Ucrainei a reținut doi membri ai serviciilor speciale ale Federației Ruse, care ar fi planuit asasinarea ministrului Apararii Alexei Reznikov și a șefului Direcției Principale de Informații a Ministerului Apararii (DPIMA), Kirill Budanov. SSU a raportat ca, in urma unei operațiuni speciale in mai multe etape, a fost neutralizat (video) un grup de sabotaj și recunoaștere al Direcției Principale a Statului Major General al Forțelor Armate ale Federației Ruse (cunoscut sub numele de GRU). Doi barbați se pregateau pentru eliminarea fizica a ministrului Apararii și a șefului…