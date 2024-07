Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Joe Biden a declarat ca a ordonat o revizuire a securitații federale din jurul republicanului Donald Trump, rivalul sau in alegerile din 2024, dupa ce Trump a fost ranit și un spectator a fost ucis la un miting politic in Pennsylvania, scrie

- O noua drama s-a desfașurat pe scena americana. Tentativa de asasinat asupra fostului președinte Donald Trump, in timpul unui miting electoral din Butler, Pennsylvania, a zguduit națiunea și a adus in prim-plan discuția despre violența politica. Incidentul, care a lasat in urma doi morți și mai mulți…

- Unul dintre primii sportivi care au reacționat la tentativa de asasinat din Statele Unite ale Americii a lui Donald Trump, a fost legendarul luptator UFC Conor McGregor. Postarea lui McGregor a facut repede inconjurul lumii fiind vazuta de cel puțin 8 milioane de oameni.

- Spațiul aerian de deasupra orașului Bethel Park din Pennsylvania a fost inchis „imediat” din motive de securitate. Suspectul care a fost impușcat mortal are 20 de ani și este din orașul menționat. Anchetatorii incearca sa afle daca tanarul a avut complici

- Fostul președinte american Donald Trump a fost coborat de urgența de pe scena dupa ce au izbucnit focuri de arma la un miting politic din Pennsylvania, intr-o aparenta tentativa de asasinat, relateaza BBC. Atacatorul, un tanar de 20 de ani, a fost impușcat. De asemenea, un spectator ar fi murit și alți…

- VIDEO | Tentativa de ASASINAT asupra fostului președinte Donald Trump: Tragatorul, un tanar de 20 de ani, a fost ucis, impreuna cu o alta persoana prezenta la miting Tentativa de ASASINAT asupra fostului președinte Donald Trump: Tragatorul, un tanar de 20 de ani, a fost ucis, impreuna cu o alta persoana…

- O noua drama s-a desfașurat pe scena americana. Tentativa de asasinat asupra fostului președinte Donald Trump, in timpul unui miting electoral din Butler, Pennsylvania, a zguduit națiunea și a adus in prim-plan discuția despre violența politica. Incidentul, care a lasat in urma doi morți și mai mulți…

- Fostul presedinte Donald Trump, candidat republican la alegerile americane din noiembrie, a fost evacuat de la un miting de campanie in Pennsylvania, cu sange vizibil la urechea dreapta, dupa focuri de arma care au costat viata a cel putin o persoana din randul asistentei, scriu AFP si Reuters.Presupusul…