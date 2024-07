O noua drama s-a desfașurat pe scena americana. Tentativa de asasinat asupra fostului președinte Donald Trump, in timpul unui miting electoral din Butler, Pennsylvania, a zguduit națiunea și a adus in prim-plan discuția despre violența politica. Incidentul, care a lasat in urma doi morți și mai mulți raniți, inclusiv Trump insuși, este un exemplu tulburator […] The post Tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump: O lecție despre violența politica in America appeared first on Puterea.ro .