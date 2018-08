“Tentativa de asasinat” a lui Dragnea: Reacția Athenee Palace Hilton "Va asiguram ca protectia si siguranta oaspetilor si a vizitatorilor nostri sunt de importanta vitala pentru noi si ca nu avem nicio evidenta despre sederea la care s-a facut referire recent in presa", au scris acestia pe pagina de Facebook a hotelului. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti ca anul trecut asupra sa a avut loc o tentativa de asasinare. Intrebat la Antena 3 daca se doreste ca el sa fie omorat, daca este amenintat cu moartea si daca are informatii ca s-ar pune la cale asasinarea sa, Dragnea a declarat: "Am avut anul trecut o tentativa, in aprilie. (...) Au venit patru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca el nu a depus nicio plangere dupa tentativa de ucidere a sa din aprilie 2017, despre care a vorbit cu o seara inainte, si ca a ”auzit” spre sfarsitul anului ca ar fi fost o ancheta. Dragnea sustine ca…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca el nu a depus nicio plangere dupa tentativa de ucidere a sa din aprilie 2017, despre care a vorbit cu o seara inainte, si ca a ”auzit” spre sfarsitul anului ca ar fi fost o ancheta. Dragnea sustine…

- Structurile Jandarmeriei Romane nu au primit nicio solicitare referitoare la asigurarea protectiei din partea presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Jandarmeria precizeaza ca nu detine vreo solicitare in acest sens. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti ca anul trecut asupra sa…

- Suspendarea președintelui Klaus Iohannis nu mai este o prioritate pentru ALDE, jumatatea coaliției guvernamentale condusa de fostul premier Calin Popescu Tariceanu. Acesta a afirmat ca suspendarea președintelui Romaniei ar trebui facuta numai dupa o atenta evaluare asupra riscurilor asupra funcționarii…

- "Suspendarea presedintelui Klaus Iohannis - tot mai depasit de cerintele si demnitatea functiei pe care o ocupa - este o decizie de maxima responsabilitate, care presupune o evaluare atenta a posibilelor riscuri si consecinte. Declansarea procedurii de suspendare, intr-o societate profund divizata,…

- SRI si DIICOT au reactionat la stirea privind presupusa tentativa de asasinat a lui Liviu Dragnea. SRI a transmis ca nu are atributii de paza a demnitarilor, iar daca ar fi avut informatii in acest sens le-ar fi trimis institutiilor abilitate. "Serviciul Roman de Informații nu are atribuții legale…

- "Liviu Dragnea se crede Ceausescu. Asa cum pe Ceausescu au vrut sa il indeparteze 'agenturili straine', lui Dragnea i-a pus ochi rai 'un om foarte celebru in lume'. Scenariul se repeta... Deja s-a creat o monstruoasa coalitie a celebritatilor mondiale pentru debarcarea sau chiar eliminarea fizica…

- Juecatorul Cristi Danilet, fost membru CSM, reactioneaza la declaratiile lui Liviu Dragnea, dupa ce liderul PSD a sustinut ca a fost tinta unei tentative de asasinat. Magistratul nu da nume, pentru a nu putea fi tinta unei actiuni disciplinare."Azi am aflat ca Romania e țara tentativelor.…