- Directorul Secret Service al SUA, Kimberly Cheatle, și-a prezentat demisia, pe fondul deficiențelor de securitate legate de recenta tentativa de asasinare a fostului președinte Donald Trump, potrivit surselor CNN.

- Presedintele american Joe Biden a cerut marti interzicerea tipului de pusca semiautomata folosit simbata in tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump, noteaza AFP, preluat de Agerpres. {{758329}} „Ajutati-ma sa scap strazile Americii de aceste arme de razboi. Un AR-15 a fost folosit la impuscarea…

- Iranul respinge acuzatiile "malitioase" si "partinitoare" facute de presa americana cu privire la implicarea Teheranului in tentativa de asasinare a fostului presedinte american Donald Trump, au declarat miercuri oficiali ai Ministerului de Externe iranian, informeaza AFP.

- Donald Trump (78 ani), candidatul republican la alegerile prezidențiale din SUA, a fost ținta unui asasinat in timpul unui discurs electoral pe care il ținea in Butler, Pennsylvania. Glonțul l-a lovit in ureche pe Trump. Imediat dupa incident, acesta s-a ridicat de la pamant și a ridicat pumnul sfidator…

- Practic, toți politicienii americani și straini importanți și-au exprimat sprijinul pentru Trump și au condamnat violența. Din Australia pina in Marea Britanie, din China pina in Ucraina, liderii din intreaga lume au condamnat tentativa de asasinat a fostului președinte american și candidat la viitoarele…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a exprimat indignarea fața de incidentul armat petrecut la un eveniment de campanie al fostului președinte american Donald Trump. Intr-o declarație oficiala, Sandu a subliniat ca „violența politica nu are ce cauta in societațile noastre” și i-a transmis…

- Identitatea atacatorului care a incercat sa-l asasineze pe fostul președinte american Donald Trump a fost dezvaluita. Acesta s-a dovedit a fi Thomas Matthew Crooks, in virsta de 20 de ani, din Bethel Park, Pennsylvania. Acest lucru este relatat de The New-York Post. Potrivit surselor publicației, tinarul…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat duminica "fara echivoc" tentativa de asasinare a fostului presedinte american Donald Trump, a declarat purtatorul sau de cuvant, potrivit AFP.