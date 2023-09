Stiri pe aceeasi tema

- ”Ma bucur ca Ucraina a inceput sa discute cu noi si nu peste noi cu Uniunea Europeana (UE) sau in mod individual cu diverse tari in afara de noi, pentru ca ar fi ridicol”, a declarat vineri presei ministrul polonez al Agriculturii, potrivit postului polonez TVN24, afiliat CNN. Presedintele polonez Andrzej…

- Anunțul a fost facut de ministrul ungar al Agriculturii, Istvan Nagy.Intr-o postare pe Facebook, acesta a informat ca noua interdictie la nivel national se va aplica unei game mai largi de produse ucrainene decat actualele masuri. Ucraina a devenit complet dependenta de rutele alternative din UE, numite…

- Polonia anunța ca interdicția cerealelor ucrainene va continuaCa reacție la aceasta decizie, Ucraina spune ca este pregatita sa mearga la Organizația Mondiala a Comerțului pentru a cere despagubiri din partea Poloniei. Se pare insa ca Polonia va fi acompaniata și de Ungaria și Romania. Intr-o…

- Ministrul polonez al Agriculturii, Robert Telus, a declarat vineri ca Polonia, Bulgaria, Ungaria, Romania si Slovacia sprijina extinderea, pana la finalul anului, a interzicerii de catre UE a importurilor de cereale din Ucraina catre acele tari, transmite Reuters. In luna mai, Uniunea Europeana a permis…

- In luna mai, Uniunea Europeana a permis celor cinci vecini ai Ucrainei sa interzica vanzarile pe piata interna de grau, porumb, rapita si seminte de floarea-soarelui ucrainene, permitand in acelasi timp tranzitul acestor produse pentru a fi exportate in alta parte. Aceasta interdictie urmeaza sa ia…

- Polonia vrea ca Uniunea Europeana sa ajute la cresterea capacitatilor portuare de la Marea Baltica, in ideea de a putea exporta cantitati mai mari de cereale din Ucraina, dar in acelasi timp insista ca va mentine un embargou privind vanzarea cerealelor din Ucraina pe piata interna, transmite Bloomberg,…

- Romania, Bulgaria, Ungaria, Polonia si Slovacia au devenit rute alternative de tranzit pentru cerealele ucrainene pentru a ajuta la compensarea incetinirii exporturilor prin porturile tarii de la Marea Neagra dupa invazia rusa. Prabusirea acordului care permitea exporturile de cereale ucrainene pe Marea…

- Cinci state membre UE din Europa Centrala si de Est (CEE) vor cere impreuna miercuri Uniunii Europene sa extinda embargoul privind importurile de cereale din Ucraina dincolo de termenul limita care expira in 15 septembrie, pentru a preveni perturbari majore ale pietei, a declarat