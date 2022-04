Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Florin Cițu, spune ca este „dezamagit” de cererea liderilor liberali din țara de a se convoca o ședința a Biroului Național pentru a schimba conducerea partidului. Aceștia doresc sa se organizeze un congres in partid. Cițu a spus ca a convocat o ședința a Biroului Executiv pentru sambata,…

- Liderii PNL au discutat, joi, la Vila Lac, cu presedintele partidului, Florin Citu, care le-a transmis ca nu demisioneaza din functie. In acest caz, vineri se va convoca Biroul Permanent National, care include si toti liderii de filiale, iar duminica va avea loc Consiliul National, forul care va convoca…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a afirmat, marti, raspunzand unei intrebari adresate de jurnalisti, ca premierul Nicolae Ciuca este plasat in sondaje „putin” peste el. „In sondajul pe care l-am avut, cred ca premierul este putin peste mine in sondaje”, a raspuns Citu, intrebat despre pozitionarea sa…

- Liderii PNL au discutat, luni, in ședința Biroului Executiv Național, despre nemulțumirile in legatura cu colaborarea cu partenerii de coaliție de la PSD. Mai mulți lideri ai partidului s-au plans ca PNL este atacat, iar președintele PNL Florin Cițu a promis ca va discuta cu liderul PSD Marcel Ciolacu,…

- Presedintele PNL, Florin Citu, afirma ca primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, s-a autosuspendat din toate functiile detinute in partid, iar in acest context PNL nu are "nicio parghie sa-i ceara altceva". Citu admite ca situatia edilului din Iasi aduce prejudicii de imagine partidului. "In…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat marți seara, 11 ianuarie, la TVR, ca „dintotdeauna sunt discuții aprinse in Partidul Național Liberal”, pentru ca „liberalii sunt mai vocali”, insa considera ca iși va pastra mandatul obținut in septembrie 2021 și care expira in 2025.„Partidul National Liberal…

- "Cred ca vorbesc cei care nu au trecut prin Congres anul trecut. Mai sunt cativa care nu au trecut prin Congresul de anul trecut si poate l-au pierdut si au o nostalgie asa de... Doar daca vrem sa ne batem joc de munca colegilor nostri din Guvern, de munca colegilor nostri, atunci putem sa facem asa…

- Liderii PSD, PNL și UDMR se reunesc, luni, în prima ședința a Coaliției pe anul acesta. Pe agenda de lucru se afla tema certificatului verde - daca mai este necesara sau nu o noua lege în acest sens - dar și modificarea legii privind plafonarea prețului la energie, susțin surse politice…