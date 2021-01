Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita isi redeschide spatiul aerian si frontierele terestre si maritime cu Qatarul dupa mai bine de trei ani de intrerupere a legaturilor diplomatice dintre cele doua tari din Golf, a anuntat luni ministrul de externe al Kuweitului, relateaza AFP. ''Pe baza unei propuneri a emirului…

- Sorana Cirstea, locul 71 WTA, o va intalni pe sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 6 WTA, in runda inaugurala la turneul WTA 500 de la Abu Dhabi, prima competitie feminina de tenis din 2021, potrivit news.ro.

- Valoarea tranzactiilor derulate luni pe Bursa de Valori Bucuresti s-a cifrat la peste 175,6 milioane de lei, pe fondul unor tranzactii cu actiuni Cemacon in valoare de 122,37 milioane de lei realizate in Piata Deal. In Piata Reglementata, cele mai lichide actiuni au fost titlurile OMV Petrom,…

- Traficul prin Eurotunelul de sub Canalul Manecii s-a desfasurat normal luni, prima zi lucratoare dupa terminarea perioadei de tranzitie post-Brexit, practic fara niciun incident. Circa 3.000 de camioane au folosit convoaiele feroviare prin Eurotunel in primele zile ale anului 2021 si numai…

- Banca Naționala a Romaniei a lansat, in circuitul numismatic, incepand cu data de 28 decembrie 2020, o moneda din aur cu tema 160 de ani de la nașterea generalului Ioan Dragalina. Aversul monedei reda monumentul dedicat generalului Ioan Dragalina de la Caransebeș, locul de naștere al generalului,…

- Arhiepiscopia Aradului recomanda ca Aghiasma Mare sfintita sa fie imbuteliata, in contextul pandemiei, potrivit Mediafax. Potrivit randuielilor liturgice, Aghiasma Mare se sfinteste de doua ori in cursul unui an: in ajunul Botezului Domnului (5 ianuarie) si in ziua de praznic a Botezului Domnului…

- O echipa feminina de arbitri va oficia la centru la meciuri de la Cupa Mondiala a Cluburilor, competitie care va avea loc in perioada 1-11 februarie, in Qatar, potrivit news.ro.