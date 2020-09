Stiri pe aceeasi tema

- Noi tensiuni au izbucnit duminica intre Armenia și Azerbaidjan, Erevanul anunțand ca forțele azere au bombardat regiunea separatista Nagorno-Karabakh iar Baku acuzand forțele armene de bombardarea pozițiilor militare și civile azere, conform Reuters, potrivit Mediafax.Ministerul apararii din…

- sursa foto: Wikipedia/ Nicolae Coman La mijlocul lunii iulie, in urma unor conflicte armate in zona Nagorno-Karabakh, atat Armenia, cat și Azerbaidjan, au anunțat victime in randul soldaților. Disputa dintre cele doua state asupra acestor teritorii locuite atat de armeni cat și de azeri persista inca…

- Azerbaidjan si Armenia s-au acuzat reciproc duminica de declansarea unui atac militar la frontiera dintre cele doua tari, soldat cu doi morti si cinci raniti in randul fortelor azere, potrivit Ministerului Apararii de la Baku, transmite AFP. 'Fortele armate armene au trecut la ofensiva,…

