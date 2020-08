Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 11 aug – Sputnik. In capitala Belarusului protestele impotriva rezultatelor alegerilor au degenerat din nou in violențe. Ciocniri violente au izbucnit in parcul “Mihail Pavlov” intre demonstranți și trupele OMON, transmite reporterul RIA Novosti. Inițial, un grup mare al…

- CHIȘINAU, 10 aug - Sputnik. In Minsk au inceput reținerile opozanților, anunța Sputnik Belarus. SputnikBelarus: Opoziția vrea negocieri pentru preluarea pașnica a puteriiPotrivit reporterului agenției, spre stela "Minsk - un oraș erou" se indreapta unitați ai miliției și OMON. Angajații forțelor…

- CHIȘINAU, 6 aug – Sputnik. Alte 406 cazuri noi de COVID-19, inclusiv 5 in Transnistria, au fost confirmate astazi, dintr-un numar de 2.254 de teste efectuate – 1.754 primar si 500 repetat. Din totalul cazurilor noi, 5 sunt „de import” – 2 din Turcia, 2 din Romania și unul din Portugalia, a…

- CHIȘINAU, 26 mai - Sputnik. In timp de 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei au fost constatate 4 451 de traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 2 832 de persoane, dintre care 2 227 de treceri la frontiera moldo-romana, 575 de treceri la frontiera cu Ucraina…

- CHIȘINAU, 24 mai – Sputnik. Un numar de 99 de contaminari cu COVID-19 au fost confirmate pe 24 mai in urma analizelor de laborator. © AFP 2020 / ANDREW MILLIGANCate persoane s-au mai tratat de COVID-19 și care este starea bolnavilor In total, astazi au fost efectuate 723 de teste, dintre…

- CHIȘINAU, 22 mai - Sputnik. Potrivit Poliției de Frontiera, timp de 24 de ore au traversat hotarele țarii noastre 3 751 de persoane, dintre care 1 872 au fost inregistrate pe sensul de intrare in Republica Moldova. © Sputnik / Miroslav Rotari COVID-19: USMF a lansat o platforma de cercetare privind…

- CHIȘINAU, 21 mai -Sputnik. Potrivit Poliției de Frontiera, timp de 24 de ore au traversat hotarele țarii noastre 3 979 de persoane, dintre care 1 672 au fost inregistrate pe sensul de intrare in Republica Moldova. © Sputnik / Miroslav Rotari Poliția de Frontiera: Un cetațean a fost preluat de la…